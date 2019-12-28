Somali'de bombalı saldırı: Aralarında Türklerin de bulunduğu en az 61 ölü
Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Somali Büyükelçisi, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" açıklamasını yaptı. Detaylı bilgileri NTV canlı bağlantısında gazeteci Ali İbrahim aktardı.
NTV Haber 28.12.2019 - 11:56| Son Güncelleme : 28.12.2019 - 11:58
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