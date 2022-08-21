Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’tan otele saldırı: 30 can kaybı

Somali’nin başkenti Mogfadişu’daki Hayat Otel’e terör örgütü Eş-Şebab miltanlarınca düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi. Otele giden tüm yollar kapatılırken sabah saatlerinde otelden çatışma seslerinin gelmeye devam ettiği belirtildi.

Haberler - İHA 21.08.2022 - 09:41 | Son Güncelleme : 21.08.2022 - 09:48

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