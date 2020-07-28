Brezilya'da küçük bir uçak yaklaşık 300 metreden yere çakıldı. Pilot ve yolcu kazadan kurtulmayı başardı. Uçağın düştüğü anda yoldan geçen bir kadın son anda kurtuldu. Kazanın test uçuşu sırasında, motor arızasından kaynakladığı belirtildi
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NTV 28.07.2020 - 10:44| Son Güncelleme : 28.07.2020 - 10:57
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