Son anda kurtuldular

İngiltere'nin başkenti Londra'da rüzgar hızı saatte 90 kilometreyi aştı. Londra'nın batısındaki Ealing'de yürüyüş yapan bir çiftse devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Salgın sebebiyle sokakların boş olmasının olası bir felaketi önlediği belirtiliyor.

NTV 07.07.2020 - 14:57 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 15:13

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