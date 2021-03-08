Sondaj çalışması yapan işçi ölümden döndü

Rusya’da sondaj çalışması yapan bir işçi ölümden döndü. Kilolarca ağırlıktaki sondaj matkapı bir anda kontrolden çıktı ve işçiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan işçi hemen hastaneye kaldırıldı. Kaburga kemiklerinde ve kollarında kırıklar oluşan işçinin tedavisi sürüyor.

ntv.com.tr 08.03.2021 - 15:18 | Son Güncelleme : 08.03.2021 - 15:33

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