Sondaj çalışması yapan işçi ölümden döndü

Rusya’da sondaj çalışması yapan bir işçi ölümden döndü. Kilolarca ağırlıktaki sondaj matkapı bir anda kontrolden çıktı ve işçiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan işçi hemen hastaneye kaldırıldı. Kaburga kemiklerinde ve kollarında kırıklar oluşan işçinin tedavisi sürüyor.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 08.03.2021 - 15:18| Son Güncelleme : 08.03.2021 - 15:33
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.