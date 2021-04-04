Söndürmeye çalıştıkları bina üzerlerine çöktü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yanan bir binayı söndürmeye giden itfaiyeciler faciayı yaşadı. 3 katlı bina saniyeler içinde, alevlere müdahale etmeye çalışan itfaiyecilerin üzerine çöktü. Bir itfaiyeci son anda kaçmayı başardı ancak 4’ü itfaiyeci 5 kişi yaşamını yitirdi.

NTV 04.04.2021 - 09:57 | Son Güncelleme : 04.04.2021 - 10:13

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