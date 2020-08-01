Sosyal mesafe dostu sevimli kahvaltı arkadaşı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir cafe, müşterilerinin sosyal mesafe kuralına uyması için sevimli bir önlem buldu. Masalara yerleştirilen dev oyuncak ayılar sayesinde müşteriler hem sosyal mesafe kuralına uyuyor hem de bu sevimli oyuncaklarla kahvaltı etme fırsatını buluyor.

ntv.com.tr 01.08.2020 - 17:25 | Son Güncelleme : 01.08.2020 - 17:38

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