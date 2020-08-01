Sosyal mesafe dostu sevimli kahvaltı arkadaşı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir cafe, müşterilerinin sosyal mesafe kuralına uyması için sevimli bir önlem buldu. Masalara yerleştirilen dev oyuncak ayılar sayesinde müşteriler hem sosyal mesafe kuralına uyuyor hem de bu sevimli oyuncaklarla kahvaltı etme fırsatını buluyor.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 01.08.2020 - 17:25| Son Güncelleme : 01.08.2020 - 17:38
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.