Spiker teknik arızayı eğlenceye çevirdi

ABD’de bir hava durumu sunucusu dijital ekranda yaşanan sorunu, eğlenceye çevirdi. Canlı yayın sırasında ekrandaki görüntülerin bir anda garip bir hal alması sunucuyu şaşırttı. Ancak kadın sunucu şaşkınlığı üzerinden hemen atmayı başardı ve teknik arızayla eğlenerek yayını tamamladı.

NTV 31.05.2021 - 15:46 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 16:10

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