Sri Lanka’da protestocular başkanlık konutunu bastı
Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da binlerce protestocu başkanlık konutunu bastı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı protestocuların Rajapaksa’nın başkanlık konutundaki yataklarda yatıp havuza girdiği görüldü. Güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için havaya ateş açıp biber gazı kullandı.
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