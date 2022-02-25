Ukrayna limanlarındaki Türk gemiciler kurtarılmayı bekliyor
Rus donanmasının ablukasındaki Ukrayna kıyılarında 20 Türk gemisi ve 300 personel mahsur durumda... Nikolai kentinde mahsur kalan gemicilerden Mustafa Kemal Toprak, çektiği video ile ‘‘İyiyiz, ülkemize döneceğimiz günü bekliyoruz’’ mesajı verdi. Denizcilerin kurtarılması ve gemilerin dönebilmesi için çalışmaların başlatıldığını söyleyen Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Başkan Yrd. Hakan Çendir ‘‘Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduk’’ dedi. (Haber:Osman Terkan)
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