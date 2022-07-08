Fırtınanın etkisiyle gökyüzü yeşile döndü

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta fırtınanın etkisi ile gökyüzü yeşile döndü. Uzmanlara göre, fırtına nedeniyle çok fazla su taşıyan bulutlardan yayılan mavi ışık, gün batımında kırmızı ve sarı ışıklarla birleşince yeşil bir gökyüzü oluşmasına yol açıyor.
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