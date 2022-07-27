Ters dönerek alev alan uçağın görüntüleri ortaya çıktı
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir uçağın ters dönerek alev aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. 18 Temmuz’da meydana gelen kazada, şans eseri can kaybı yaşanmamış, 30 yolcu ve mürettebat kurtarılmıştı.
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Anadolu Ajansı 27.07.2022 - 15:37| Son Güncelleme : 27.07.2022 - 15:55
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