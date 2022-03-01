Kiev’de askeri iletişim merkezi vuruldu

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin Belarus’taki ateşkes görüşmesini ardından Kiev ve çevresinde yine siren sesleri yankılandı. Kiev’in doğusundaki Brovary kenti gece Rus saldırısının hedefi oldu ve askeri radar iletişim merkezi bombalandı. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 09:44 | Son Güncelleme : 01.03.2022 - 10:00

DÜNYA HABERLERİ