Bu büyüklükteki bir yıkım ilk kez yapıldı

Almanya’nın doğusunda bulunan 70 metre yüksekliğindeki 55 yıllık bir köprü kontrollü bir şekilde yıkıldı. 485 metre uzunluğundaki köprününü yıkımında 120 kg patlayıcı kullanıldı. Yetkililer, bu büyüklükteki bir kontrollü yıkımın Almanya'da ilk kez yapıldığını belirtti. Otobanı bağlayan 55 yıllık köprünün yanına kontrollü yıkımdan bir süre önce yenisi inşa edilmişti.
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