ABD Başkanı Biden’ın konuşması sırasında eşi büyükelçiye sarıldı
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı döneminde ilk kez Kongre ortak oturumunda ‘Birliğin Durumu’ konuşmasını yaptı. Putin, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısı nedeniyle ABD’nin hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını açıkladı. Biden konuşması sırasında Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova’yı alkışlattı ve o sırada Jill Biden büyükelçiye sarıldı. First Lady Jill Biden yakasına, Ukrayna’nın sembol çiçeği olan ayçiçeği rozeti takmıştı.
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