Korkunç saldırıdan birkaç dakika öncesi

İngiltere’nin Leicester kentinde bir kadına tecavüz eden saldırgan, polisin dağıttığı görüntüler sayesinde yakalandı. Görüntülerde 40 yaşındaki tecavüzcünün kadını kucağında taşıdığı görülüyor. Birkaç dakika öncesinde de saldırganın taksi bekleyen kadının yanına yaklaşarak beraber yürüdükleri anlar var. Gelen ihbarlar üzerine polis, Austin Osayande adlı tecavüzcüyü yakaladı. 40 yaşındaki saldırgan hem tecavüzü hem de bir başka cinsel saldırı suçunu itiraf etti.
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