Su kaynaklı afetler liste başında

İklim değişikliği, çağımızın ana sorunlarından biri ve görmezden gelinemeyecek bir noktada. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporuna göre, son 50 yılda doğal afetler listesinin başında su kaynaklı felaketler bulunuyor.
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NTV 24.07.2021 - 16:04| Son Güncelleme : 24.07.2021 - 16:10
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