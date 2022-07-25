Sudan’da sel felaketi: 10 ölü

Sudan’da Wad El Melissa vadisini geçmeye çalışan bir araç sel sularına kapıldı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, insanların aracın üstüne çıktığı hatta birkaç kişinin suya atlayarak kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Kazada 2’si kadın 10 kişi hayatını kaybetti, aracın sürücüsü dahil 13 kişi kurtarıldı.

Haberler - İHA 25.07.2022 - 12:55 | Son Güncelleme : 25.07.2022 - 13:04

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