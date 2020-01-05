Süleymani'nin vurulduğu anın görüntüsü ortaya çıktı
Irak devlet televizyonu, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı anına ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, terminal yakınlarında şiddetli bir patlamanının meydana geldiği görülüyor. ABD'nin Haşdi Şabi konvoyuna düzenlediği saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Haşdi Şabi’nin başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de öldürülmüştü.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.