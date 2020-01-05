Süleymani'nin vurulduğu saldırı anına ilişkin ilk görüntüler

Irak devlet televizyonu, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı anına ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, terminal yakınlarında şiddetli bir patlamanının meydana geldiği görülüyor. ABD'nin Haşdi Şabi konvoyuna düzenlediği saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Haşdi Şabi’nin başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de öldürülmüştü.

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