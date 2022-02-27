Sumi’de mahsur kalan öğrenci yaşadıklarını anlattı

Rus birliklerinin girdiği Ukrayna’nın doğu şehirlerinden Sumi’de Türk öğrenciler mahsur kalmış durumda... Onlardan biri Huzeyfen Takır, yaşadıklarını NTV WhatsApp hattına gönderdiği videoyla anlattı. Binaların üzerinde keskin nişancıların gezdiğini söyleyen Takır ‘‘Sürekli çatışma var. Yiyecek sıkıntısı yaşamaya başladık’’ dedi.

Haberler - NTV 27.02.2022 - 13:27 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 14:14

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