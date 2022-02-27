Sumi’de mahsur kalan öğrenci yaşadıklarını anlattı
Rus birliklerinin girdiği Ukrayna’nın doğu şehirlerinden Sumi’de Türk öğrenciler mahsur kalmış durumda... Onlardan biri Huzeyfen Takır, yaşadıklarını NTV WhatsApp hattına gönderdiği videoyla anlattı. Binaların üzerinde keskin nişancıların gezdiğini söyleyen Takır ‘‘Sürekli çatışma var. Yiyecek sıkıntısı yaşamaya başladık’’ dedi.
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