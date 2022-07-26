Sunak ve Truss’ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı
İngiltere’nin yeni başbakan adayları, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss canlı yayında kozlarını paylaştı. Tartışma sırasında stüdyoda yüksek bir ses koptu. Truss, Rusya'nın Ukrayna saldırılarını değerlendirdiği sırada moderatör Kate McCann bayıldı. Truss'ın yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.
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NTV Haber 26.07.2022 - 23:39| Son Güncelleme : 26.07.2022 - 23:46
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