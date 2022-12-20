‘Süper Kahramanlar’dan sonra şimdi de ‘Noel Baba’ baskını

Güney Amerika Ülkesi Peru’da polisle, Noel Baba kostümleriyle uyuşturucu baskını düzenledi. Ekipler, baskını ‘şaka’ zanneden biri kadın 4 çete üyesini kıskıvrak yakaldı. Peru polisi geçtiğimiz aylarda da çetelere ‘Süper Kahramanlar’ kılığında baskın düzenlenmişti.

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