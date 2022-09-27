ABD’nin Colorado eyaletinde kelepçeli bir şüphelinin bulunduğu polis aracına tren çarptı. İhbar üzerine Platteville kasabasına giden polis ekibi, şüpheli kadını kelepçeleyerek polis aracına bindirdi. Polislerin kadının aracında arama yaptığı sırada tren sesi duyuldu. Kaza sonucunda vücudunda çok sayıda kırık meydana gelen genç kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının avukatı, müvekkilinin polis aracında defalarca çığlık attığını söyleyerek ‘‘Polisler sesini duymadı mı? Neden yardıma gitmedi?’’ diyerek tepki gösterdi.
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