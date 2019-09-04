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Suriye Anayasa Komitesi için görüş ayrılığı aşılmaya çalışılıyor
04.09.2019 - 13:28

21 aydır devam eden Suriye Anayasa Komitesi müzakerelerinde sona gelindi. Komiteyi oluşturacak 150 kişilik aday listesinde 149 isim üzerinde uzlaşı var. Sadece 1 isim üzerinde görüş ayrılığı kaldı. Türkiye'nin itirazı daha öncekiler gibi o ismin de YPG irtibatının olması. İkinci görüş ayrılığı ise komitenin görev tanımı. Tüm konularda mutabakat sağlanırsa, hedef 16 Eylül'de Ankara'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi'nde komitenin kuruluşunu ilan etmek. İşte ayrıntılar... (Deniz Kilislioğlu, NTV Haber)

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