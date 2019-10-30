Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı

Suriye'nin geleceği için Cenevre'de önemli bir adım atılıyor. İsviçre'nin Cenevre kentinde Şam yönetimi, muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 150 kişilik anayasa komitesi ilk kez toplandı. Toplantı, BM Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen'in açılış konuşmasıyla başladı. Petersen, "Şam yönetimi ve muhalefet üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an" dedi. Petersen'in "tarihi" olarak nitelediği toplantıyı NTV Temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.