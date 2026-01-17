Suriye ordusundan Deyr Hafir'de yeni operasyon. YPG/SDG Fırat'ın doğusuna çekiliyor

17.01.2026 03:20

NTV - Haber Merkezi

Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de YPG/SDG'ye yönelik operasyon başlattığını duyurdu. Fırat Nehri'nin doğusuna çekilme kararı alan SDG, sabah 7'den itibaren güçlerini Halep hattından çekmeye başlayacaklarını açıkladı.