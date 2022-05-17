Suriye’de onlarca kişinin öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı

Suriye’de 9 yıl önce askeri istihbarat ajanları tarafından onlarca kişinin bir çukura atılarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Kurbanların çoğunun güvenlik kontrol noktalarından geçerken rastgele gözaltına alındığı belirtildi.

Haberler - NTV 17.05.2022 - 12:41 | Son Güncelleme : 17.05.2022 - 14:07

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