Suriye’de onlarca kişinin öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
Suriye’de 9 yıl önce askeri istihbarat ajanları tarafından onlarca kişinin bir çukura atılarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Kurbanların çoğunun güvenlik kontrol noktalarından geçerken rastgele gözaltına alındığı belirtildi.
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