Suriyeli baba-kız 12 yıl sonra kavuştu

Suriye’deki iç savaş milyonlarca insanı evinden etti, aileler parçalandı. Haydar ailesi de onlardan biri... Suriyeli siyasetçi Ammar Haydar Türkiye’de, kızı ise Ürdün’de yaşıyor. Ve baba-kız 12 yıl sonra birbirlerine İstanbul’da kavuştu.
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NTV 11.07.2021 - 14:13| Son Güncelleme : 11.07.2021 - 14:22
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