Sürücüsüz taksiler artık trafikte: ‘‘Yapay zeka fazla hızlı kullanıyor’’

Çin’in başkenti Pekin’de sürücüsüz taksiler yolcu taşımaya başladı. Yapay zeka ile donatılmış taksiler, cep telefonu uygulamasıyla çağrılıyor ve kapılar yolcunun okuttuğu karekodla açılıyor. Sürücüsüz taksi ile yolculuk eden bazı müşteriler, yapay zekanın biraz fazla hızlı kullandığı görüşünde…

NTV 06.06.2021 - 13:00 | Son Güncelleme : 06.06.2021 - 13:10

DİĞER VİDEOLAR