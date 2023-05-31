Suudi Arabistan'da kum fırtınası: Hayat durma noktasına geldi

Suudi Arabistan'ın Hafar El Batin kentinde etkili olan kum fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi. Halka güvende kalmaları için evlerinden çıkmamaları ve araç sürücülerine yolculuk esnasında dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Şehrin Rafha bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezi de kum bulutları ile doldu. Yoğun kum bulutunun alışveriş merkezinin içine girmesiyle alışveriş yapanlar kumların girmediği alanlara kaçmaya çalıştı.

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