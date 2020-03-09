Suudi Arabistan'da neler oluyor?

Suudi Arabistanda eski veliaht prensin ve kralın kardeşinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Bu haber Kral Selmanın öldüğü yönünde spekülasyonlara yol açtı. Arap basınında bugün dikkat çeken bir iddia var. O iddiaya göre Suudi Veliaht Prens Muhammed, Kasım ayında Riyadda düzenlenecek G-20 zirvesi öncesinde tahta çıkmayı planlıyor. İşte ayrıntılar...
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NTV 09.03.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 14:34
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