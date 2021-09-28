Suudi Arabistan'da TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 4 ölü, 5 yaralı

Suudi Arabistan’ın Medine kentinde TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı içevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İHA 28.09.2021 - 23:37 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 23:43

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