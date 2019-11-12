Suudi Arabistan'da tiyatro sanatçılarına sahnede saldırı: 3 yaralı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, bir sahne performansı sırasında üç kişi bıçaklandı. Saldırı anında kameralar da kayıttaydı. Suudi Arabistan Haber Ajansı saldırganın 33 yaşında ve Yemen uyruklu olduğunu açıkladı. İşte o anlar...
12.11.2019 - 10:21| Son Güncelleme : 12.11.2019 - 10:22
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