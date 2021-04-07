Tabutlu seçim kampanyası

Meksika'da meclisin alt kanadı için milletvekili adayı olan Carlos Mayorga, politikacıların umursamazlığı nedeniyle Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlere dikkat çekmek için seçim kampanyasını tabuttan çıkarak başlattı. “Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin” diyen Mayorga’yı birçok insan, salgında hayatını kaybedenlerle alay etmekle suçladı.

NTV 07.04.2021 - 13:53 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 14:15

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