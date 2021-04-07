Tabutlu seçim kampanyası

Meksika'da meclisin alt kanadı için milletvekili adayı olan Carlos Mayorga, politikacıların umursamazlığı nedeniyle Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlere dikkat çekmek için seçim kampanyasını tabuttan çıkarak başlattı. “Verdiğim sözleri tutamazsam, beni diri diri gömmelerine izin verin” diyen Mayorga’yı birçok insan, salgında hayatını kaybedenlerle alay etmekle suçladı.
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NTV 07.04.2021 - 13:53| Son Güncelleme : 07.04.2021 - 14:15
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