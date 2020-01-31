Tahliye bekleyen Türk NTV'ye anlattı

Çin'de ölümcül Corona virüsün ilk göründüğü kent olan Wuhan'daki Türkleri tahliye operasyonu başladı. Türkleri alıp yurda getirecek olan ambulans uçak sabah saatlerinde Ankara'dan yola çıktı. O uçak Çin yolunda. Wuhan'daki Türkler ise, tek tek adreslerinden alınıp otobüsle havalimanına götürüldü. O Türkler arasında bulunan Meltem Soylu, Wuhan Havalimanı'ndan NTV canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.

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