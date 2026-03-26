Tahran'da gündelik hayat savaşa rağmen sürüyor. "Artık korku yok"

ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da hayat bir yandan da normal akışında devam ediyor. Parklarda spor yapmayı ihmal etmeyenler var. Tahranlılar, normal hayatlarını sürdürmelerinin kendilerine moral verdiğini söylüyor.