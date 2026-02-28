Ramazan imsakiyesi banner
Tahran'da son durum: İsrail, İran'a saldırı başlattı! Başkentten dumanlar yükseliyor

28.02.2026 09:51

Son Güncelleme: 28.02.2026 09:58

AA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in İran’a önleyici bir saldırı başlattığını açıkladı. İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu belirtilirken saldırı sonrasında gökyüzüne dumanların yükseldiği görüldü.

