Tahran'da son durum: İsrail, İran'a saldırı başlattı! Başkentten dumanlar yükseliyor
28.02.2026 09:51
Son Güncelleme: 28.02.2026 09:58
AA
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in İran’a önleyici bir saldırı başlattığını açıkladı. İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu belirtilirken saldırı sonrasında gökyüzüne dumanların yükseldiği görüldü.
