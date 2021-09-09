Taliban kadınları kırbaçladı

Afganistan’da bir grup kadın Taliban’ı protesto etmek için sokağa çıktı. Taliban güçleri kadınlara sopa ve kırbaçlarla saldırdı. Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı da ilk kararnameyle izinsiz gösterileri yasakladı.
Abone ol
Paylaş
NTV 09.09.2021 - 10:19| Son Güncelleme : 09.09.2021 - 10:25
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.