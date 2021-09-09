Taliban kadınları kırbaçladı

Afganistan’da bir grup kadın Taliban’ı protesto etmek için sokağa çıktı. Taliban güçleri kadınlara sopa ve kırbaçlarla saldırdı. Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı da ilk kararnameyle izinsiz gösterileri yasakladı.

NTV 09.09.2021 - 10:19 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 10:25

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