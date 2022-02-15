Taliban okulları kapattı, kadınların çalışmasına izin vermiyor
Afganistan’da Taliban’ın yönetime gelmesinin üzerinden 6 ay geçti. Ekonomisi daha da kötüleşen ülkede sular durulmuyor. Taliban aksini iddia etse de halk, kıtlık ve sefaletle boğuşuyor. NTV ekibi başkent Kabil’de evlere girdi ve halkın günlük yaşamını görüntüledi. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kameraman:Ahmet Akpolat)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.