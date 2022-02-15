Taliban okulları kapattı, kadınların çalışmasına izin vermiyor

Afganistan’da Taliban’ın yönetime gelmesinin üzerinden 6 ay geçti. Ekonomisi daha da kötüleşen ülkede sular durulmuyor. Taliban aksini iddia etse de halk, kıtlık ve sefaletle boğuşuyor. NTV ekibi başkent Kabil’de evlere girdi ve halkın günlük yaşamını görüntüledi. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kameraman:Ahmet Akpolat)

Haberler - NTV 15.02.2022 - 11:13 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 11:28

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