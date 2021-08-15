Taliban'dan büyük kaçış

Taliban'ın gelişiyle birlikte kaos yaşandı. Kentin caddelerinde trafik oluştu, bazı noktalarda trafik tamamen kilitlendi. Evlerine gitmeye çalışanların yanı sıra Kabil Havalimanı'na ulaşarak ülkeden kaçmaya çalışanlar da oldu. Bazılarıysa birikimlerini kurtarmanın derdine düştü. Bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

NTV 15.08.2021 - 19:36 | Son Güncelleme : 15.08.2021 - 19:46

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