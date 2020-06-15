Tanker patladı ortalık savaş alanına döndü

Çin'de petrol taşıyan tanker, kazaya karışıp infilak etti. Patlama kilometrelerce öteden izlendi. Yer deprem gibi sarsıldı... Kaza otoyol çıkışında gerçekleşti... Patlamanın etkisiyle onlarca araç alev aldı... Yol kenarındaki bir fabrika çöktü. İlk belirlemelere göre, 10 kişi yaşamını yitirdi. 120'ye yakın da yaralı var...
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NTV 15.06.2020 - 11:04| Son Güncelleme : 15.06.2020 - 13:26
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