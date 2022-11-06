Tanzanya’da yolcu uçağı göle düştü

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da bir yolcu uçağı havalimanına inmeye çalışırken göle düştü. Yetkililer, 15 kişinin kurtarıldığını ancak uçakta kaç yolcu olduğuna dair henüz ellerinde kesin bir bilgi olmadığını açıkladı. Kaza yerinden gelen ilk görüntülerde, uçağın kuyruk kısmının su üstünde kaldığı ve çevredekilerin uçaktakilere yardım etmeye çalıştığı görülüyor.
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