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Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül
11.09.2019 - 00:25

11 Eylül 2001. Eski dünyanın son günü. İnsanlık tarihinin en büyük terör eylemi. Tüm bu tanım ve yakıştırmaları hak edecek kadar sarsıcı bir eylemdi. Aradan 18 yıl geçti. Yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırılar ABD'de siyasi, ekonomik, sosyal hatta kültürel travma etkisi yarattı. Amerikan yönetimi intikam hırsıyla Afganistan ve Irak'ı işgal etti. 1990'da Sovyetlerin dağılmasıyla başlayan "Tek Kutuplu Dünya" süreci yeni bir aşamaya, "yeni düzen" arayışlarına geçti. Yaşananları hatırlamak üzere 18 yıl öncesine gidiyoruz.

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