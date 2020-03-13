Tarihteki en ölümcül salgın hastalıklar hangileriydi?
Dünya Sağlık Örgütü yeni tip corona virüsü salgınını; "pandemi" olarak nitelendirdi. Böylece Covid-19'un dünya çapında geniş bir ölçekte etkili olduğu resmiyet kazandı. Elbette bu, insanlığın karşılaştığı ilk "pandemi" değil, ve muhtemelen son da olmayacak. Dünya Sağlık Örgütü daha önce AIDS dahil birçok hastalığı pandemi olarak ilan etmişti. Peki tarih boyunca insanlığı etkilediği bilinen pandemiler hangileri? İşte yüzyıllar öncesinden bugüne "salgınların tarihi"... (Dünyanın Haberi, NTV)
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13.03.2020 - 17:04| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 17:28
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