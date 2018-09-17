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Tarikata dayak soruşturması
17.09.2018 - 17:16

Din simsarlığı yapan hastalıklı tarikat liderlerine bir örnek de Güney Kore'den. 'Kutlu Yol' kilisesinin kurucusu ve başrahibesi, takipçilerinin içindeki sözde şeytanı çıkartmak onları dövüyor. Bu tarikatın üyeleri "Tanrının bir gazabı" olarak Güney Kore'de büyük bir kuraklık yaşanacağına inanıyor, bu yüzden bir kısmı Pasifik'teki Fiji Adası'na yerleşip orada seracılık ve diğer tarım faaliyeti başlatmış. Tarikat lideri, takipçilerine eziyet etme suçundan, Ağustos ayında tutuklanmış ama delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

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