Tartışma yaratan antlaşma... Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması nedir?
İran'a yönelik saldırıların gerekçesi olarak Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olması endişesi gösteriliyordu. Dünyada nükleer silahlara karşı "Nükleer Silahların Yayılmasını Önlenmesi" adıyla bir antlaşma yıllardır yürürlükte. Üstelik İran da bu antlaşmaya taraf ülkelerden biri. Peki Tahran yönetiminin çekilmeyi düşündüğü bu antlaşma nedir, antlaşmanın tartışmalı noktaları neler, yakından bakalım..
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