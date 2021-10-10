Tataristan'daki uçak kazasından ilk görüntü

Tataristan’da paraşütçüleri taşıyan bir uçak düştü, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi. Kaza bölgesinde çekilen ilk görüntülerde ‘AN-L-410’ tipi küçük uçağın ortasından ve kuyruk bölümünden hasar aldığı görülüyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçakta 23 kişi olduğunu duyurdu.
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