Tataristan'daki uçak kazasından ilk görüntü

Tataristan’da paraşütçüleri taşıyan bir uçak düştü, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi. Kaza bölgesinde çekilen ilk görüntülerde ‘AN-L-410’ tipi küçük uçağın ortasından ve kuyruk bölümünden hasar aldığı görülüyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçakta 23 kişi olduğunu duyurdu.

Haberler - NTV 10.10.2021 - 11:13 | Son Güncelleme : 10.10.2021 - 11:19

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