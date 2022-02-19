Tatbikatta hedefler balistik füzelerle vuruldu

Batı-Rusya hattında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Rusya'dan önemli bir hamle geldi. Moskova yönetimi balistik füzelerin fırlatılmasını içeren stratejik nükleer tatbikat için düğmeye bastı. Balistik ve güdümlü füzelerin denendiği stratejik çevreleme kuvvetleriyle yapılan geniş kapsamlı tatbikat stratejik caydırıcılık özelliği taşıyor. Nükleer üçlemeler, stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Bu üçlemeler böylece orduya havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanı veriyor.
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