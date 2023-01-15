Tayland'da helikopter, etkinlik çadırını devirdi: 5'i çocuk 8 yaralı
Tayland'da düzenlenen Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hediye dağıtan bir helikopter, etkinlik çadırını devirdi. Helikopterin hediyeleri bırakmak için alçak uçuş yağptığı sırada gerçekleşen kazada 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
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